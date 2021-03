Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Passanten halten Randalierer fest

Gelsenkirchen (ots)

Passanten haben am vergangenen Freitag, 5. März 2021, bis zum Eintreffen von Polizeibeamten einen Randalierer festgehalten. Der 37-Jährige hatte gegen 14 Uhr auf der Cranger Straße in Erle zunächst unerlaubt im Auto eines 61 Jahre alten Gladbeckers Platz genommen. Als der ihn aufforderte auszusteigen, schlug der Unbekannte den Mann. Zeugen brachten ihn daraufhin zu Boden. Da sich der Tatverdächtige auch den Beamten gegenüber aggressiv und unkooperativ zeigte, nahmen sie ihn in Gewahrsam und brachten ihn zur Identitätsfeststellung zur Wache. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Beamten fertigten eine Anzeige. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell