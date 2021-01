Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall mit Rodelbob (Römerstein)

ReutlingenReutlingen (ots)

Römerstein (RT): Unfall mit Rodelbob

An einem gut besuchten Schlittenhang ist am Sonntagnachmittag am "Salzwinkel" bei Römerstein-Zainingen ein 6-jähriger Junge schwer verletzt worden. Der aus Walddorfhäslach stammende Junge hielt sich gegen 14.25 Uhr mit seinem Bruder und seinem Vater im Bereich des Auslaufs auf, als zwei Frauen in einem Rodelbob aus Kunststoff den Schneehang herunterfuhren und mit dem Kind zusammenstießen. Die Frauen versuchten noch mit den Füßen zu bremsen und auszuweichen, ihre Sicht wurde jedoch durch den dadurch aufgewirbelten Schnee behindert. Das Kind musste im Anschluss vom Rettungsdienst und einem Notarzt erstversorgt werden. Da die Rettungswege freigehalten wurden, war das Durchkommen der Rettungskräfte ohne Einschränkungen möglich. Das schwerverletzte Kind wurde in eine Klinik verbracht. Gegen die zwei Frauen im Alter von 27 und 28 Jahren, die aus Reutlingen und Neu-Ulm stammen, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Bei Winterwetter waren am Sonntagnachmittag die Parkplätze auf der Schwäbischen Alb im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen (RT/ES/TÜ/ZAK) sehr gut besucht. Aufgrund der vollen Parkplätze wurden teilweise die Feldwege zugeparkt. Durch die Polizei wurde eine hohe zweistellige Zahl an bußgeldbewehrten Verwarnungen wegen Falschparkens ausgesprochen.

Rückfragen bitte an:

Timo Kirschmann, PvD - Tel. 07121 / 942 - 2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell