Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrgast im Bus nach Vollbremsung gestürzt - Unfallbeteiligte ist flüchtig

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Donnerstag, 4. März 2021, stürzte eine Frau in einem Linienbus und verletzte sich dabei. Der 50 Jahre alte Busfahrer der Linie 244 fuhr auf der De-la-Chevallerie-Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. An der Kreuzung De-la-Chevallerie-Straße/ Springestraße fuhr der Bus um 18.38 Uhr, um dann nach links in die Springestraße in Richtung Busbahnhof abzubiegen. Während er abbog, musste der Busfahrer scharf abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen einer noch unbekannten Frau zu verhindern. Diese fuhr auf der De-la-Chevalleriestraße in Richtung Nordring und kreuzte den Weg des Busses. Durch das Bremsmanöver konnte ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge vermieden werden. Im Bus stürzte jedoch eine 73-jährige Gelsenkirchenerin und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Unbekannte setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Fahrerin, die mit einem dunklen Chevrolet "Cruze" unterwegs war, trug zu diesem Zeitpunkt ein hellgraues Kopftuch mit braunem Muster. Die Polizei bittet die Autofahrerin, sich zwecks Klärung des Sachverhalts bei der Polizei zu melden. Zudem werden Zeugen gesucht, die Angaben zum gesuchten Fahrzeug oder zu der Fahrerin machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6221 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

