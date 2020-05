Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streife der Autobahnpolizei beendet Rauschfahrt mit gestohlenen Kennzeichen auf A 49

Kassel (ots)

Autobahn 49 (Baunatal / Edermünde): Eine Fahrt und Drogen- und Alkoholeinfluss auf der A 49 beendete am Sonntagnachmittag eine Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal. Die Beamten waren in Höhe Baunatal-Süd auf einen Schlangenlinien in Richtung Marburg fahrenden VW Golf aufmerksam geworden und hatten den Wagen gegen 14:50 Uhr an der nächsten Tankanlage aus dem Verkehr gezogen. Wie sich dort herausstellte, hatte der 37 Jahre alte Fahrer aus Kassel nicht nur rund 1,5 Promille intus, er gab auch geradeheraus zu, erst kurz vor Fahrtantritt Marihuana geraucht zu haben. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten neben Ausweisdokumenten anderer Personen, die der 37-Jährige gefunden haben will, auch verschiedene Drogen und ein verbotenes Einhandmesser. Die Ausweisdokumente, das Rauschgift, bei dem es sich um rund 36 Gramm Amphetamin, kleinere Mengen Marihuana und Ecstasy handelte, sowie das Messer stellten die Beamten sicher. Zu guter Letzt stellte sich bei der Überprüfung der Kennzeichen heraus, dass diese eigentlich an einen Lkw gehören. Der Golf besitzt folglich keinerlei Zulassung. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen von dem Lkw in Kassel abhandengekommen waren und dessen Halter erst am Sonntag durch die Polizei auf das Fehlen aufmerksam gemacht wurde.

Gegen den 37-Jährigen, der die Streife zur Blutentnahme mit auf die Wache begleiten musste, laufen aufgrund der Ergebnisse der Kontrolle nun gleich mehrere Verfahren wegen Kennzeichendiebstahls, Urkundenfälschung, Fundunterschlagung, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Verstößen gegen Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell