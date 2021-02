Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf dem Adlerdamm zu einem Auffahrunfall. An der Kreuzung zur Saarlandstraße fuhr ein 51-jähriger Autofahrer auf das vor ihm wartende Auto auf. Der 26-jähriger Fahrer dieses Autos wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein außerdem Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell