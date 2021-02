Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung in Ruchheim

Ludwigshafen (ots)

In einem Discounter in der Maxdorfer Straße kam es am 16.02.2021, gegen 20 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen im Alter von 16 und 19 Jahren. Der Auseinandersetzung war ein verbaler Streit vorangegangen. Einer der beiden 16-Jährigen wurde leicht verletzt.

