POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.01.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.01.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Bekämpfung der Drogenkriminalität

Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim haben in dieser und der vergangenen Woche eine Vielzahl an Personenkontrollen mit dem Ziel der Bekämpfung der Drogenkriminalität durchgeführt. Gegen mehrere Beschuldigte sind daraufhin Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden. Nach verschiedenen Erkenntnissen über Drogengeschäfte im Bereich einer Tauberbischofsheimer Gemeinschaftsunterkunft führten die Ermittler in den vergangenen Tagen zahlreiche Personen- und Verkehrskontrollen durch. Nach den in Folge der Kontrollen festgestellten Verstößen leitete die Polizei mittlerweile 18 Strafverfahren ein. Hiervon stehen drei Anzeigen in Zusammenhang mit dem Handel und 13 mit dem Besitz von Betäubungsmitteln. Nach ersten Erkenntnissen wurde unter anderem mit Marihuana und verschiedenen Amphetaminen gehandelt. Darüberhinaus wurden Verstöße gegen das Waffengesetz und das Ausländergesetz aufgedeckt. Bei verschiedenen Durchsuchungen beschlagnahmten die Einsatzkräfte insgesamt rund 250 Gramm Marihuana, 25 Gramm Amphetamin sowie einen Schlagring. Neben den aufgeführten Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde bei sieben kontrollierten Pkw-Lenkern Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Diese wurden ebenfalls angezeigt. Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen übernommen.

