Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Brand in Imbissstube

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19:00 Uhr, wurde der Brand einer Imbissstube an der Frohlinder Straße gemeldet. Das Feuer brach nach ersten Erknntnissen in der Küche aus. Zwei Personen wurden mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe dauern an.

