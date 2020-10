POL-BO: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Polizei Bochum

Am 30.10.2020, gegen 18:40 Uhr, befuhr eine 72-jährige Bochumerin mit ihrem PKW die Essener Straße in westlicher Richtung auf dem rechten von zwei vorhandenen Fahrstreifen für diese Fahrtrichtung. Mit im Fahrzeug befand sich ihr 44-jähriger Sohn als Beifahrer. In Höhe der Kleingartenanlage zwischen der Überführung über die A448 und der Einmündung Engelsburger Straße prallte ihr Fahrzeug offensichtlich ungebremst auf das Heck eines auf dem rechten Fahrstreifen abgestellten Aufliegers eines Sattelzuges. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Aufprall in ihrem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Der 44-jährige Sohn konnte zuvor, ebenfalls schwer verletzt, aus dem Fahrzeug geborgen werden. Auch er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Essener Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme (18:50 - 22:00 Uhr) in Fahrtrichtung Westen für den Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

