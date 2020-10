Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz - Zeugen gesucht

BochumBochum (ots)

Am 27.10., in der Zeit zwischen 15.30 und 16.05 Uhr, kam es in Bochum zu einer Verkehrsunfallflucht.

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Fritz-Reuter-Straße 38 wurde die rechte Seite eines Pkw erheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Wer hat den Unfall auf dem Baumarktparkplatz gesehen? Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5216 Um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum