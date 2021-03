Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt berauschten 19-Jährigen

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag, 10. März 2021, einen 19-jährigen Autofahrer unter Drogeneinfluss in Schalke-Nord gestoppt. Gegen 16.30 Uhr hatte sich ein 42-jähriger Gelsenkirchener bei der Polizei gemeldet, der zuvor mit seinem Wagen von einem Transporter im Kreuzungsbereich Vinckestraße / Kurt-Schumacher-Straße geschnitten wurde. Der Gelsenkirchener musste stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Anschließend folgte er dem Transporter auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Schalke. Dabei war das Fahrzeug vor ihm deutlich langsamer als die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h unterwegs und fuhr zudem Schlangenlinien. Die alarmierten Beamten konnten den Transporter schließlich in der Caubstraße stoppen. Ein durchgeführter freiwilliger Drogenvortest beim 19-jährigen Fahrer verlief positiv. Der Führerschein des Gladbeckers wurde sichergestellt und das Führen sämtlicher Kraftfahrzeuge bis auf Weiteres untersagt. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Der Fahrzeugschlüssel wurde in der Wache an den 20 Jahre alten Fahrzeughalter, ebenfalls aus Gladbeck, übergeben.

