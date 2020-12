Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Porsche kommt auf schneeglatter Autobahn ins Schleudern (09.12.2020)

Bad DürrheimBad Dürrheim (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls auf der Bundesautobahn 81 Höhe des Autobahndreiecks Bad Dürrheim am Mittwoch gegen 14.30 Uhr. Eine 64-Jährige war mit einem Porsche 911 in Richtung Bodensee unterwegs. Auf schneebedeckter Fahrbahn geriet sie wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Wagen prallte gegen eine Leitplanke und anschließend gegen einen in gleiche Richtung fahrenden Lastwagen. Die Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt. Die Beschädigungen am Porsche waren so erheblich, dass er nicht mehr fahrbereit war und durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden musste.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell