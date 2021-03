Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugenaufruf - Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen nach einem versuchten Tötungsdelikt in Schalke vom 10.03.2021, 20.12 Uhr

Gelsenkirchen (ots)

Zum Tatzeitpunkt versuchten nach jetzigem Ermittlungsstand zwei bislang unbekannte, männliche Jugendliche am Fuß der Rolltreppe schlichtend oder helfend einzugreifen. Die beiden Jugendlichen wurden jedoch von den beiden Beschuldigten abgewiesen und verließen dann die Örtlichkeit. Die Polizei bittet die beiden Jugendlichen, sich bei der Polizei zu melden. Darüber hinaus werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Sachdienliche Hinweise an das Kriminalkommissariat 11 unter 0209 365 7112 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

