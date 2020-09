Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 2. Nachtrag - Brand in Mülldeponie

Heßheim (ots)

Nachtrag zu unseren Pressemeldungen vom 24.09.2020 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4715955 und 25.09.2020 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4717269

Am Freitag, 25.09.2020, hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen zusammen mit einem von der Staatsanwaltschaft Frankenthal beauftragten Brandsachverständigen den Brandort begangen. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Es gibt keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Als Brandursache kommt eine Selbstentzündung auf Grund einer chemischen bzw. thermischen Reaktion in Betracht. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat den Brandort freigegeben. Die Schadenshöhe wird auf rund 1 Million Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

