Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeugführer fährt auf Parkplatz alkoholisiert "Slamlom"

Trier (ots)

In der Morgenstunden des 05.08.2020 erhielt die Polizei Idar-Oberstein einen Hinweis, dass auf dem in der Austraße in Idar-Oberstein befindlichen Parkplatz ein PKW Slalom um die Laternen fahren würde. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Neben der Geldbuße droht ihm ein Monat Fahrverbot. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich auch bei Parkplätzen um öffentlichen Verkehrsraum handelt.

