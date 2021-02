Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Frau bei Unfall schwer verletzt

Salzbergen (ots)

Am Freitagmorgen ist es gegen 09.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Mehringer Straße gekommen. Eine Radfahrerin zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Eine 37-jährige Autofahrerin war auf der Mehringer Straße in Richtung Emsbüren unterwegs, als sie nach links in die Straße Wischebrink abbiegen wollte und hierbei mit der entgegenkommenden Radfahrerin kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurde die 76-jährige Frau schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und PKW entstanden Sachschäden von rund 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell