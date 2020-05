Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Altpapiercontainer brennt

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16 Uhr, geriet ein Altpapiercontainer am Grüner Weg in Brand. Die hinzugezogene Feuerwehr löschte den Brand ab. Es entstand sAchschaden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen, sachdienliche Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell