Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schäferhund-Dieb durch Hundehalterin gestellt

Hamm-HeessenHamm-Heessen (ots)

Auf einen weißen Schäferhund hatte es ein Dieb am Donnerstag, 10. Dezember, an einem Discounter an der Kleinen Amtsstraße abgesehen.

Die 31-jährige Halterin leinte ihren Hund gegen 19 Uhr vor dem Markt an und kaufte anschließend ein. Als sie nach etwa zehn Minuten zurückkehrte, war der Vierbeiner nicht mehr da.

Während die Halterin auf die alarmierte Polizei wartete, entdeckte sie in Höhe des Amtshauses eine männliche Person, die ihren Schäferhund an der Leine führte. Die Frau stellte den Mann sofort zur Rede, schnappte sich die Leine und forderte den Dieb auf, mit ihr zurück zum Discounter zu gehen. Vermutlich beeindruckt von der klaren Ansage der 31-Jährigen, kam er der Aufforderung nach und begleitete sie zurück zum Ort des Diebstahls.

Hier übergab sie ihn an die Polizei, die eine Anzeige wegen Diebstahls gegen den 21-Jährigen aus Hamm einleitete.(hei)

