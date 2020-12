Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handtaschenraub in der Innenstadt

Hamm - MitteHamm - Mitte (ots)

Am Mittwochabend, 09. Dezember 2020, gegen 21.25 Uhr wurde eine 45-jährige Hammerin Opfer eines Handtaschenraubes. Die 45-Jährige befand sich auf dem Heimweg, als ihr im Kreuzungsbereich Luisenstraße / Bahnhofstraße in Höhe des ehemaligen Kaufhauses "Kaufhof" die Handtasche entrissen wurde. Ein Täter fuhr auf einem Roller an ihr vorbei und es gelang ihm, der Geschädigten im Vorbeifahren die Handtasche zu entreißen. Anschließend flüchtete er zusammen mit zwei weiteren Tätern auf einem weiteren Roller in Richtung Bahnhof und dann in unbekannte Richtung. Zwei Zeugen, die die Tat beobachtet haben, kümmerten sich sofort um die Geschädigte und können die Täter wie folgt beschreiben: der Haupttäter saß auf einem weißen Roller, hatte eine stabile Figur, trug einen dunklen Motorradhelm und eine schwarze Winterjacke der Marke "Wellensteyn". Die beiden Mittäter saßen auf einem roten Roller, werden als schlank beschrieben und trugen dunkle Kleidung. Im Rahmen der Fahndung konnten zumindest die vermutlichen Roller der Täter und ihre Motorradhelme auf der Spichernstraße in Höhe des dortigen Berufskollegs durch die Polizei sichergestellt werden. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381-916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ab)

