Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Hausstreit eskaliert (25.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Hausstreit gerufen wurde die Polizei bereits letzten Freitag, gegen 13 Uhr, in der Hermann-Rupp-Straße. Ein 27-Jähriger und eine 20-Jährige waren in Streit geraten, weshalb die Frau den Notruf anrief, womit ihr Partner nicht einverstanden war. Als die Polizei eintraf, ging der Mann sofort körperlich gegen die Beamten vor. Es gelang ihnen nicht, den Mann durch Zureden zu beruhigen. Die Situation eskalierte schließlich aufgrund des aggressiven Verhaltens des 27-Jährigen, der auch einen Polizisten anspuckte. Der Aggressor musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.

