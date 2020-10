Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Landkreis Tuttlingen) Einbruch in Firmengebäude- Polizei sucht geklautes Auto (28.09.-29.09.2020)

Spaichingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch, der im Zeitraum von Montag, 23 Uhr, bis Dienstag, 5 Uhr, in eine Firma in der Max-Planck-Straße verübt wurde. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten mehrere Mobiltelefone, iPads, Bargeld und einen Autoschlüssel. Vor der Firma stand der zum Autoschlüssel zugehörige schwarze VW Touran, amtliches Kennzeichen TUT-KM 22, in den die Täter vermutlich das Diebesgut luden und wegfuhren. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des entwendeten Fahrzeugs geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu informieren.

