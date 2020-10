Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Verkehrsteilnehmer beschädigt Zaun (30.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, ereignet hat. Ein Unbekannter beschädigte mit einem Fahrzeug einen Gebäudezaun in der Junkersstrasse Höhe Haus Nummer 40 und entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Ein vager Verdacht richtet sich gegen den Fahrer eines Sattelzuges, der am Dienstagabend in der Straße rangierte. Personen, die Angaben zum Unfall machen oder Hinweise auf den Sattelzug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell