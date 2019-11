Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Unter Drogen Auto gefahren

Am Sonntag stoppte die Polizei die Fahrt eines 23-Jährigen in Deggingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 22.30 Uhr sah eine Polizeistreife einen VW in der Königstraße fahren. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und kontrollierten den Fahrer. Bei der Kontrolle hatten sie den Verdacht, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Ein Test bestätigte den Verdacht. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Auto musste der Mann stehen lassen. Er sieht nun einer Anzeige wegen Drogen im Straßenverkehr entgegen.

+++++++ 2157223

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell