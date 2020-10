Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weigheim) Zusammenstoß zwischen Motorrad und Auto (30.09.2020)

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ereignet hat. Ein 86-jähriger BMW-Fahrer bog von der K 5702 kommend nach links auf die Trossinger Straße ein und übersah hierbei eine von links kommende 46-jährige Motorradfahrerin auf einer Yamaha. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge Die Motoradfahrerin verletzte sich schwer verletzt, weshalb sie ein Rettungswagen in ein Krankenhaus brachte. Ihr Motorrad musste aufgeladen werden. Der 86-jährige Unfallverursacher und eine Beifahrerin blieben unverletzt.

