Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall (30.09.2020)

Vöhrenbach (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 23.30 Uhr auf der Kreisstraße 5734 zwischen Herzogenweiler und Vöhrenbach ereignet hat. Ein 28-jähriger Audi-Fahrer fuhr in Richtung Vöhrenbach und überholte ein anderes Auto, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte über die Straße. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer verletzte sich hierbei und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Seinen total beschädigten Audi lud ein Abschleppdienst auf.

