Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit verletzter Person (30.09.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Königsberger Straße und Friedrichstraße ereignet hat. Eine 21-jährige Mini-Fahrerin befuhr die Königsberger Straße und übersah eine vor ihr verkehrsbedingt bremsende 19-jährige Opel-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Ein Rettungswagen brachte die 19-Jährige in ein Krankenhaus. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

