Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Kleinflächiger Moorbrand unter Kontrolle

Wietmarschen (ots)

Am frühen Freitagmorgen ist es an der Georgsdorfer Straße im Bereich Füchtenfeld zu einem kleineren Moorbrand gekommen. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr trafen gegen 5.30 Uhr am Brandort ein. Die Löschkräfte brachten die Glutnester schnell unter Kontrolle. Die Polizei stellte vor Ort mehrere Gasflaschen sicher. Es gibt Hinweise darauf, dass sie einem Obdachlosen zuzuordnen sind, der sich in der Nähe niedergelassen hat. Ob es entsprechende Zusammenhänge zum Brandausbruch gibt, ist aktuell nicht klar. Die Löscharbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

