Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Pedelec-Fahrerin verletzt

Schüttorf (ots)

Am Montag um 12:20 Uhr kam es auf der Ohner Straße in Schüttorf zum Zusammenstoß zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem Radfahrer, wobei eine Person verletzt wurde. Eine 30-Jahrige befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg der Ohner Straße in Richtung Ohne, als von einem angrenzenden Privatgrundstück ein Fahrradfahrer auf den Radweg der Ohner Straße einfährt. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem die Pedelec-Fahrerin verletzt wurde. Der Fahrradfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen und/oder der Fahrradfahrer werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bentheim, Tel. 05922/9800, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell