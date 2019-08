Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Beifahrer von Pkw stirbt bei Verkehrsunfall

Rastatt/A5 (ots)

Am Samstag gegen 05:50 Uhr kam es auf der Nordfahrbahn der A5 bei der Anschlussstelle Rastatt- Süd zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Sachstand war der Fahrer eines Pkw mit französischer Zulassung mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Fahrspur unterwegs. Aus noch nicht bekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte damit nach rechts in die Schutzplanke und anschließend in ein dort verlaufendes Brückengeländer. Der Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. In der weiteren Folge fuhren noch vier andere Fahrzeuge über Fahrzeugteile des beschädigten Unfallfahrzeugs und es kam zu weiteren Sachschäden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 30.000 Euro. Die Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden hat die Ermittlungen übernommen und einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Fahrbahn in Richtung Norden war bis zum Ende der Räumungsarbeiten gegen 10:15 Uhr komplett gesperrt.

