POL-NE: Polizei stellt Kleinkraftrad sicher - Wer kann Hinweise zum Eigentümer geben?

Am späten Samstagnachmittag (06.03.) erhielt die Polizei durch den Anruf eines besorgten Bürgers Kenntnis davon, dass im Bereich der Furth drei junge Männer mit einem schwarzen Roller unterwegs seien. Laut den Schilderungen fuhr das Trio ohne Sicherheitshelm auf dem Gehweg und gefährdete möglicherweise durch freihändiges Fahren andere Verkehrsteilnehmer. Als die Beamten an der Straße "Am Jröne Meerke" eintrafen, stand das beschriebene Kleinkraftrad am Bürgersteig geparkt. Mit Hilfe eines Zeugens, der eine gute Beschreibung des vormaligen Fahrers abgab, konnte der Unbekannte schnell identifiziert werden. Die drei jungen Männer (im Alter von 16, 17 und 18) machten bei der Befragung durch die Beamten widersprüchliche Angaben zur Herkunft des schwarzen Zweirads. Zusätzlich stellten die Ordnungshüter fest, dass das Versicherungskennzeichen am Roller übermalt wurde. Die drei jungen Neusser händigten den Polizisten eine gefälschte Betriebserlaubnis aus. Die Überprüfung des Kennzeichens ergab vorerst keine Aufschlüsse über den rechtmäßigen Besitzer. Die Polizei stellte das schwarze Kleinkraftrad sicher.

Das Trio muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls, der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Führerschein sowie des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne gültigen Versicherungsschutz verantworten.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung: Wem gehört der Roller? Wer kann Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

