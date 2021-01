Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag hat ein unbekannter Täter zwischen 17 und 17.30 Uhr ein blaues Damenrad der Marke "Gazelle" entwendet und in die Vechte geworfen. Das Rad stand zur Tatzeit verschlossen in der Hagenstraße in Nordhorn. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 in Verbindung zu setzen.

