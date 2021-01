Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in der Straße Mittelkanal rechts in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 28-Jährige war gegen 1.15 Uhr mit ihrem VW Golf in Richtung Splitting rechts unterwegs. Kurz vor einer dortigen Rechtskurve fuhr ein bislang unbekanntes dunkles Auto auf den Golf auf. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. An ihrem VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Der Verursacher wendete anschließend sein Fahrzeug und flüchtete in Richtung Osterkanal. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

