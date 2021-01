Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn ereignete sich am Donnerstagabend in Schriesheim. Ein 45-jähriger Mann befuhr gegen 20 Uhr mit seinem Mercedes die Landstraße (B 3) in Richtung Dossenheim. Beim Linksabbiegen in Höhe einer dortigen Tankstelle übersah er die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn und stieß mit ihr zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Mercedes des 45-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell