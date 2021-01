Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Mannheimer Neckarstadt. Ein 28-jähriger Mann hatte seine Mercedes S-Klasse am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr in der Ackerstraße am rechten Fahrbahnrand, in unmittelbarer Nähe eines dortigen Hotels, abgestellt. Als er am nächsten Morgen, gegen 8 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Mercedes nun mehrere Beschädigungen an der hinteren Stoßstange aufwies. Der Sachschaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Offenbar hatte ein unbekannter Autofahrer die Beschädigungen beim Vorbeifahren verursacht.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell