Feuerwehr Essen

FW-E: Brand in Ladenlokal - keine Verletzten

Essen-Frohnhausen, Berliner Straße, 22.06.2020, 18:37 Uhr (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am heutigen Abend (22.06.2020) zu einem Brand in einem Ladenlokal auf der Berliner Straße. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war der Brandrauch hinter den Fensterscheiben tiefschwarz zu erkennen. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr konnten sich alle Bewohner der darüber liegenden Wohnungen eigenständig ins Freie begeben. Nach der Personenbefragung stellte sich heraus, dass in den Obergeschossen noch Katzen waren. Aufgrund gekippter Fenster konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Rauch in die Wohnungen zog. Diese wurden daraufhin kontrolliert und alle Katzen wohlauf vorgefunden. Zeitgleich gingen Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor und konnten den Brand schnell löschen. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen konnten im Gebäude keine Schadstoffe festgestellt werden. Nach einer Kontrolle der angrenzenden Häuser wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen vor Ort.

