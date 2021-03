Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ohne Führerschein unterwegs; Verkehrsunfälle; Einbruch; Brände

Reutlingen (ots)

Ohne Führerschein unterwegs

Ohne Führerschein und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehend ist am Donnerstagnachmittag ein Pkw-Lenker in Reutlingen unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife hielt den Renault des 19-Jährigen kurz vor 14.30 Uhr in der Bantlinstraße an, da sich sein Beifahrer nicht angegurtet hatte. Bei einer Überprüfung des Fahrers ergab sich der Verdacht, dass dieser Drogen eingenommen hatte. Ein Test verlief positiv, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Weiterhin stellte sich heraus, dass ihm seine Fahrerlaubnis nach einem Verkehrsunfall im Oktober vergangenen Jahres entzogen worden war. (ms)

Esslingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Ein erheblicher Sachschaden von rund 70.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen an der Einmündung der Anschlussstelle Esslingen-Mettingen/ K 1271 entstanden. Ein 20-Jähriger war gegen 5.45 Uhr mit seinem Mercedes CLA auf der B 10 in Richtung Göppingen unterwegs und verließ die Bundesstraße an der Anschlussstelle. An der nachfolgenden Einmündung mit der K 1271 missachtete er die abknickende Vorfahrt eines von links kommenden, 36 Jahre alten Lenkers eines Fiat Ducato. Bei der anschließenden Kollision wurde der Fiat um die eigene Achse gedreht und prallte gegen den Bordstein auf der Gegenfahrspur. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (rn)

Bempflingen (ES): In Kellerräume eingebrochen

In drei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Neckartenzlinger Straße ist in der Zeit von Mittwoch, 21 Uhr, bis Donnerstag 13.30 Uhr, eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter betrat vermutlich über die nicht verschlossene Haustür das Gebäude. Im Keller brach er drei verschlossenen Räume auf und entwendete Lebensmittel, Bekleidung, Koffer sowie Handwerkszeug im Gesamtwert von rund 900 Euro. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Nürtingen (ES): Unfall mit drei Fahrzeugen

Ein Schaden in Höhe von zirka 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an drei Fahrzeugen entstanden. Ein 58-Jähriger befuhr gegen 15.20 Uhr mit einem VW LT 35 samt Anhänger die Bahnhofstraße von Oberboihingen herkommend. Kurz vor der Einmündung der Europastraße wollte er auf die linke Geradeausspur wechseln. Hierbei blieb er mit seinem Transporter am Toyota eines 46-Jährigen hängen, der auf der rechten Fahrspur vor der roten Ampel wartete. Im Anschluss verhakte sich noch der Anhänger mit dem Toyota. Dadurch wurden von dem Pkw mehrere Fahrzeugteile abgerissen, die auf den davorstehenden BMW eines 18 Jahre alten Mannes geschleudert wurden. Der 46-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Er benötigte jedoch keinen Rettungsdienst an die Unfallstelle. (ms)

Lenningen (ES): Vom eigenen Fahrzeug eingeklemmt

Zum Glück nur leicht verletzt worden ist eine 27-Jährige, die am Donnerstagnachmittag in der Sonnenhalde von ihrem eigenen Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Frau hatte gegen 14.15 Uhr ihren VW Transporter auf der abschüssigen Straße abgestellt und offenbar nicht richtig gegen ein Wegrollen gesichert. Beim Aussteigen setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und zog die Frau mit der geöffneten Fahrertüre mit. Im weiteren Verlauf streifte der VW mit der geöffneten Tür an einer Mauer entlang, bevor er gegen einen Steinposten krachte und dort zum Stehen kam. Die 27-Jährige wurde dabei zwischen ihrem Fahrzeug und der Mauer eingeklemmt und verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie im Anschluss in eine Klinik, die sie nach einer ambulanten Behandlung im Laufe des Nachmittags wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt knapp 11.000 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Zwei Fahrzeuginsassen bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen haben sich zwei Fahrzeuginsassen bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag zugezogen. Eine 42-Jährige war kurz nach 15 Uhr mit einem Skoda Fabia auf der L 372 von Wurmlingen herkommend in Richtung Unterjesingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den angrenzenden Straßengraben und prallte frontal gegen ein Betonrohr. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und kam auf einem Beiweg neben der Landstraße zum Stehen. Die Fahrerin und ein acht Jahre alter Junge mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. An dem Skoda war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden. Er musste abgeschleppt werden. (ms)

Balingen (ZAK): Schwelbrand in Wohngebäude

Ein Schwelbrand in einem Wohnhaus in der Straße Im Hof hat in der Nacht zum Freitag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 22.15 Uhr war es zum Brand eines Elektro-Heizkörpers gekommen, auf den zuvor offenbar zu trocknende Teppiche abgelegt worden waren. Durch die starke Rauchentwicklung löste ein Rauchmelder in dem Einfamilienhaus aus und alarmierte die Bewohner. Zwei 30-jährige Mitbewohner brachten die kokelnden Teppiche ins Freie und verständigten anschließend die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften anrückten, lüfteten das Wohngebäude, das weiterhin bewohnbar blieb. Die beiden 30-Jährigen wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, das sie wenig später unverletzt wieder verlassen konnten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (rn)

Bisingen (ZAK): Ins Heck gekracht

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag in der Heidelbergstraße ereignet hat. Eine 20-Jährige befuhr gegen 17.45 Uhr mit ihrem Ford Fiesta die Heidelbergstraße in Richtung Kreisverkehr. Zu spät bemerkte sie, dass ein vorausfahrender 52-Jähriger mit seinem Opel Astra nach links in die Geisenbachstraße einbiegen wollte und anhalten musste. Mit großer Wucht krachte sie mit ihrem Wagen ins Heck des Opel. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings dürfte an beiden Autos wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Beide wurden nachfolgend abgeschleppt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Hechingen (ZAK): Garagenbrand

Unachtsam entsorgte Kohle könnte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand einer Garage am Donnerstagnachmittag in der Straße Am Ziegelbach gewesen sein. Gegen 16.30 Uhr alarmierten Nachbarn die Rettungskräfte, weil Flammen aus der Garage schlugen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten zum Brandort eilte, hatte der Besitzer bereits mit ersten Löscharbeiten begonnen, die von der Feuerwehr dann rasch vollendet werden konnten. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell