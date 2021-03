Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Riskant überholt; Autos aufgebrochen; Kraftstoff ausgelaufen, Rollerfahrerin gestürzt

Reutlingen (ots)

Frickenhausen (ES): Riskant überholt - Führerschein weg

Ein riskantes Überholmanöver ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den eine 53-Jährige am Donnerstagmorgen auf der L 1250 zwischen Nürtingen und Frickenhausen verursacht hat. Die Frau war gegen acht Uhr mit ihrem 2er BMW auf der Landesstraße von Nürtingen in Richtung Frickenhausen unterwegs. Obwohl ihr ein VW-Transporter entgegenkam, setzte sie in einer langgezogenen, übersichtlichen Linkskurve zum Überholen eines vorausfahrenden Sattelzuges an. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, musste der 20-jährige VW-Fahrer bis in den Grünstreifen ausweichen. Auch die BMW-Fahrerin wich nach rechts aus, wobei es zur seitlichen Kollision mit der Sattelzugmaschine eines 52-Jährigen kam. Zu einer Berührung mit dem VW-Transporter war es nicht gekommen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Der Führerschein der 53-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Pkw aufgebrochen

Ein in der Stadionstraße geparkter Pkw ist von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 8.30 Uhr schlug ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrertür an dem VW ein und verschaffte sich so Zugang ins Innere des Autos. Seine Suche nach Wertgegenständen blieb offenbar erfolglos, denn den ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Auf die gleiche Art und Weise wurde im gleichen Zeitraum ein in der Hauptstraße geparkter Peugeot aufgebrochen. Auch hier wurde der Wagen durchsucht. Weil hier ebenfalls nichts Stehlenswertes im Fahrzeug zurückgelassen worden war, dürfte nach bisherigen Erkenntnissen nichts gestohlen worden sein. Die Höhe des Sachschadens an dem Peugeot ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Gomaringen (TÜ): Kraftstoff ausgelaufen

Mehrere hundert Liter Diesel sind am Donnerstagmittag aus dem Tank einer Sattelzugmaschine auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Ohmenhäuser Straße ausgelaufen. Nach ersten Erkenntnissen war der 42-jährige Lenker des Sattelzugs gegen 11.40 Uhr nach einer Warenanlieferung über eine Entwässerungsrinne gefahren. Dabei hatte sich offenbar die Abdeckung der Rinne aufgestellt und den Tank der Zugmaschine durchschlagen, sodass Diesel auslief. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren Gomaringen, Tübingen-Stadtmitte und Derendingen konnten einen Großteil des Kraftstoffs binden, sodass lediglich ein kleiner Teil in die Kanalisation und auf die angrenzenden Grünflächen gelangte. Auch ein Vertreter des Landratsamts kam vor Ort. Dieser ordnete die Abtragung des verunreinigten Erdreichs an. (rn)

Bisingen (ZAK): Rollerfahrerin verletzt sich bei Unfall

Leichte Verletzungen hat sich eine 40-Jährige am Donnerstagmorgen bei einem Unfall mit ihrem Mofa-Roller in Thanheim zugezogen. Die Frau war gegen 5.30 Uhr mit ihrem Roller in der Onstmettinger Straße unterwegs, als sie in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie prallte in der Folge gegen ein Straßenschild und eine Mauer. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am Roller, der nicht mehr fahrbereit war, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell