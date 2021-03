Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Verpuffung; Containerbrand; Vandalismus und Einbrüche

Reutlingen (ots)

Beim Linksabbiegen nicht aufgepasst

Die Missachtung des Vorrangs des Gegenverkehrs beim Linksabbiegen hat am Mittwochabend an der Abzweigung Donaustraße / B 464 zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall geführt. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 18.40 Uhr die Donaustraße von Rommelsbach in Richtung Altenburg. Beim Linksabbiegen zur Auffahrt B 465 missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 3er BMW. Dessen 52-jähriger Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde dabei niemand, weshalb der vorsorglich zur Unfallstelle georderte Rettungsdienst nicht zum Einsatz kommen musste. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden musste. Zur Unterstützung der Bergungsmaßnahmen und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Lichtenstein (RT): Vorfahrt missachtet

Auf etwa 5.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 37-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Holzelfinger Straße / Moltkestraße verursacht hat. Der Mann war gegen 15.40 Uhr mit seinem Ford Focus auf der Moltkestraße unterwegs. An der Kreuzung zur Holzelfinger Straße fuhr er ohne die Grundregel Rechts vor Links zu beachten in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem VW Golf einer 19-Jährigen, die auf der Holzelfinger Straße in Richtung Holzelfingen unterwegs war. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der VW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. (cw)

Bad Urach (RT): Mit Pedelec gestürzt (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag in Bad Urach ereignet hat. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 50-Jähriger gegen 14 Uhr mit einem Pedelec die Eckisstraße bergaufwärts und kam dabei zu Fall. Den Angaben des Radlers zufolge, soll diesem ein silberner Mercedes-Van entgegengekommen sein. Durch einen Schlenker des Pkw habe er ausweichen müssen und sei dabei gestürzt. Der leichtverletzte 50-Jährige, bei dem die Beamten deutlichen Alkoholgeruch feststellten, wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Dort erfolgte zudem eine Blutentnahme bei dem Mann. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf einen beteiligten Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Neckartailfingen (ES): Verpuffung in Heizungsanlage

Eine Verpuffung in der Heizungsanlage einer Firma hat in der Nacht zum Donnerstag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 1.40 Uhr war ein Brandalarm aus der Firma gemeldet worden, woraufhin die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten zum Einsatzort ausrückte. Aufgrund eines technisches Defektes war es in der Heizungsanlage zu einer Verpuffung und anschließender Rauchentwicklung gekommen. Ein offenes Feuer war nicht entstanden. Die Feuerwehr lüftete die Räume durch. Sachschaden entstand den ersten Erkenntnissen zufolge nicht. (sm)

Balingen-Frommern (ZAK): Container in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend ein Container vor einem Wohnhaus in der Schönbuchstraße in Brand geraten. Gegen 22.25 Uhr bemerkten Zeugen das Feuer in dem mit Sperrmüll und Bauschutt gefüllten Container. Der sofort verständigten Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten zum Brandort ausgerückt war, gelang es rasch, die Flammen zu löschen, so dass am Wohnhaus kein Schaden entstand. Der Rettungsdienst war vorsorglich ebenfalls mit zwei Fahrzeugen vor Ort. (sm)

Balingen (ZAK): Gegen Baum geprallt

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 74-Jähriger am Mittwochnachmittag in der Bahnhofstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Gegen 15.40 Uhr war der Mann mit seinem Mercedes auf der Bahnhofstraße in Richtung Ostdorfer Straße unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Sowohl der 74-Jährige als auch seine 71 Jahre alte Beifahrerin erlitten dabei schwere Verletzungen. Beide wurden nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Mercedes war Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. (rn)

Winterlingen/ Bitz (ZAK): Vandalismus und Einbrüche

In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwochnachmittag hat ein Unbekannter am Gebäude eines Bogenschießstands in Winterlingen großen Sachschaden angerichtet und ist in ein Vereinsheim sowie einen Kiosk in Winterlingen und Bitz eingebrochen.

An dem Aufenthaltsraum des Bogenschießstands in der Bitzer Straße in Winterlingen schob der Täter an mehreren Fenstern die Rollläden nach oben und schlug die Scheiben ein. Im Inneren beschädigte er die komplette Einrichtung und drang gewaltsam in zwei Nebenräume ein. Einen dort gelagerten Rasentraktor kippte der Täter eine Böschung hinunter, einen Rasenmäher sowie ein Stromaggregat warf er in den Aufenthaltsraum. Ob auch etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden wird auf zirka 8.000 Euro beziffert.

Auch am Fester eines Vereinsheims in der Hermann-Frey-Straße beschädigte der Einbrecher eine Scheibe und verschaffte sich so Zutritt zum Inneren. Dort suchte er nach Stehlenswertem und entwendete nach ersten Erkenntnissen einen kleineren Bargeldbetrag, eine Musikbox und Werkzeug. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

In den Kiosk in der Hermannsdorfer Straße in Bitz gelangte der Unbekannte über eine aufgebrochene Tür. Im Inneren stieß er auf Ketchup, welches er dort verteilte. Zudem beschädigte er das Inventar und entwendete anschließend mehrere Getränkeflaschen und Besteck. Der entstande Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Winterlingen hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und prüft nun insbesondere, ob ein Zusammenhang besteht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07434/9390-0 zu melden.

Burladingen (ZAK): Vandalismus in Hochseilgarten (Zeugenaufruf)

Äußerst rabiat sind wohl mehrere Unbekannte in einem Hochseilgarten im Edelbergweg vorgegangen. In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwochnachmittag brachen die Täter mit brachialer Gewalt die Türen eines Lagers, eines Geräteschuppens sowie der sanitären Anlagen auf. Im Inneren beschädigten sie Schränke und Regale und zerstörten mehrere Stühle, Toiletten und Waschbecken. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro. In der Nacht zum Mittwoch war auch in eine Forsthütte auf einem Gelände an der K 7102 eingebrochen worden (siehe Pressemitteilung vom 10.03.2021/16.28 Uhr). Zeugenhinweise nimmt nach wie vor der Polizeiposten Burladingen unter Telefon 07475/95001-0 entgegen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell