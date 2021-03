Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft (Frickenhausen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Frickenhausen (ES):

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen zwei 23 und 29 Jahre alte Männer, die sich mittlerweile in Untersuchungshaft befinden.

Auf die Spur der Männer war die Polizei bereits am 30.12.2020 durch eine Verkehrskontrolle in Frickenhausen gekommen. Einem zunächst unbekannten Beifahrer war vor der Kontrolle die Flucht gelungen. An dem vom 29-Jährigen gelenkten Pkw wurden über 400 Gramm Marihuana aufgefunden. Die Eigentumsverhältnisse waren zunächst unklar. Weiterhin konnten über 1.000 Euro mutmaßliches Dealergeld aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der 29-Jährige war daher nach den ersten polizeilichen Maßnahmen vorläufig auf freien Fuß gesetzt worden.

Durch die anschließenden Ermittlungen und kriminaltechnischen Untersuchungen erhärtete sich jedoch der Tatverdacht gegen den damaligen Fahrer und seinen 23-jährigen, mutmaßlichen Komplizen, worauf die Staatsanwaltschaft Stuttgart richterliche Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle gegen die beiden Männer erwirkte. Am Dienstag durchsuchten die Beamten die Wohnungen der beiden 23 und 29 Jahre alten Männer in den Landkreisen Esslingen und Ulm. Dabei fanden und beschlagnahmten sie bei dem Jüngeren nochmals rund 90 Gramm Marihuana.

Beide Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und im Laufe des Dienstags dem Haftrichter beim AG Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug. Die beiden gambischen Staatsangehörigen wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell