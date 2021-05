Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.05.2021.

Peine (ots)

Kunststoffcontainer wird durch Feuer beschädigt.

Peine, Eichendorffstraße, Schulkomplex, 24.05.2021, gegen 19:00 Uhr.

Aus derzeit nicht bekannten Gründen geriet ein Kunststoffcontainer in Brand. Hierdurch entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Zur Brandbekämpfung wurde die Feuerwehr alarmiert. Derzeit gibt es keine Hinweise zu den möglichen Verursachern. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05171/9990 bei der Polizei in Peine zu melden.

Feuer verursachte einen Sachschaden.

Ilsede, Groß Ilsede, Schmedenstedter Weg, 25.05.2021, 01:30 Uhr.

Aus derzeit nicht bekannten Gründen geriet der Inhalt einer Abfalltonne in Brand. Die Polizei schließt bei Ihren Ermittlungenn nicht aus, dass das Feuer durch heiße Asche entstanden sein könnte. Hierzu laufen jedoch noch die polizeilichen Ermittlungen. Der Brand verursachte einen Schaden an der Tonne selbst und an einer angrenzenden hölzernen Fassade. Die Feuerwehr wurde zur Brandbekämpfung alarmiert.

