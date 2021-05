Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 23.05.2021 - 24.05.2021, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Bedrohung.

Zeit: Sonntag, 23.05.2021, 21:50 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Forellenweg, Gehweg in Höhe Jugendzentrum. Hergang: Zur genannten Zeit waren drei Brüder im Alter von 16, 17 und 19 Jahren zu Fuß im Bereich Forellenweg unterwegs, als sich ihnen plötzlich eine sechsköpfige Personengruppe entgegenstellte. Eine Person aus dieser Gruppe hielt ein Taschenmesser vor, eine andere Person hatte sich einen Gürtel als mögliches Schlaginstrument genommen. Noch bevor es zu einem körperlichen Übergriff kommen konnte, gelang den drei Brüdern die Flucht in Richtung ihrer Wohnanschrift. Dabei wurden sie noch über einen kurzen Zeitraum von der Tätergruppe verfolgt. Zur Beschreibung der Täter konnte folgendes gesagt werden: junge Erwachsene, südländisches Erscheinungsbild, überwiegend schwarz gekleidet, eine Person mit auffällig weißem und eine andere Person mit auffällig blauem Oberteil. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen der Täter. Daher bittet die Polizei Personen und Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Sachverhalt geben können, sich bei der Polizeidienststelle in Salzgitter zu melden.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Zeit: Sonntag, 23.05.2021, 18:40 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Pappelweg. Hergang: Eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrollierte zur genannten Zeit einen 30-jährigen Mann, der in einem Pkw VW unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem Mann mehrere körperliche Auffälligkeiten erkannt, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel schließen ließen. Dies bestritt der Mann zunächst vehement. Erst nachdem auch ein Urintest eine THC Beeinflussung indizierte, räumte er schließlich ein, am Wochenende in Amsterdam "gekifft" zu haben. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden. Die Weiterfahrt in seinem Pkw wurde ihm untersagt.

Sachbeschädigung an Corona-Schnelltest-Container. Zeitraum: Sonntag, 23.05.2021, 16:30 Uhr - Montag, 24.05.2021, 06:30 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Ludwig-Erhard-Straße, Parkplatz des LIDL Marktes. Hergang: Im genannten Zeitraum wurde durch bislang unbekannte Täter der Außenrolladen eines aufgestellten Corona-Schnelltest-Containers hochgedrückt. Anschließend wurde mittels einer Europalette ein Fensterelement beschädigt. Auch zwei Standfüße von Werbebannern wurden beschädigt. Die Polizei sicherte Spuren und veranlasste eine provisorische Sicherung durch eine Notglaserei. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder auf die Täter geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell