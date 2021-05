Polizei Salzgitter

POL-SZ: Heiningen: Unfall zwischen Quad und Pedelec

Wolfenbüttel (ots)

Auf der Hauptstr. in Heiningen kam es am Sonntag um 17:53 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Quad und einem Pedelec. Ein 39-Jähriger fuhr mit einem Pedelec auf dem Radweg der Hauptstr. aus Richtung Dorstadt kommend, während ein 65-Jähriger mit einem Quad von der Straße Am Inselteich nach rechts auf die Hauptstr. einbiegen wollte. Hierbei übersah der Quadfahrer die Vorfahrt des für ihn von rechts kommenden Pedelecfahrers und stieß mit dem Quad frontal gegen das querende Pedelec. Der 39-jährige Fahrer des Pedelecs stürzte und verletzte sich hierbei. Er wurde nach dem Unfall mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht, konnte dies aber nach erfolgter Untersuchung aufgrund der nur leichten Verletzungen wieder verlassen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzten 1500 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell