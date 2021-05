Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 23.05.2021

Salzgitter (ots)

Entsorgung von Cannabis-Pflanzen

Samstag, 22.05.2021, 05:30 Uhr: Weststrand Salzgitter-See

Am Samstagmorgen beobachtet der Anrufer eine weibliche und eine männliche Person dabei wie diese mit einem Pkw den Weststrand des Salzgitter-See anfahren und dort eine größere Menge von Cannabis-Pflanzen inklusive des Pflanzzubehörs abstellen. Im Anschluss hätten sich die Personen wieder zu ihrem Pkw begeben und von dort aus einige Zeit den Abstellort der Pflanzen beobachtet. Weitere Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich mit der Polizei Salzgitter unter 05341-1897 0 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung und Diebstahl

Samstag, 22.05.2021, 07:08 Uhr: Carl-Zeiss-Weg in Salzgitter

Zwischen Mitarbeitern eines Versandunternehmens kam es in den Morgenstunden des Pfingstsamstages zu handgreiflichen Streitigkeiten. Dabei schlug der 46-Jährige Beschuldigte zuerst den 30-Jährigen Streitgegner mit der Faust in das Gesicht und bei einem weiteren Schlagversuch eine zuvor unbeteiligte 56-Jährige. Im weiteren Verlauf entwendete der Beschuldigte dazu noch das Mobiltelefon eines Opfers. Beide Opfer erlitten durch die jeweiligen Schläge Verletzungen.

Verkehrsunfallflucht

Samstag, 22.05.2021, zwischen 14:15 Uhr und 15:00 Uhr: Siemensweg in Salzgitter

Am Samstagnachmittag parkte der Geschädigte seinen grauen Pkw Seat in einer Parkbox in der Straße Siemensweg in Salzgitter. Nachdem er kurze Zeit später zu seinem Pkw zurückgekehrt war, hatte sein Pkw eine frische Beschädigung im Bereich des vorderen Kotflügels. Ein Verursacher hatte sich weder bei dem Geschädigten, noch bei der Polizei gemeldet, sondern sich ohne um die Schadensregulierung zu kümmern von dem Verkehrsunfallort entfernt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich unter 05341-1897 0 bei der Polizei Salzgitter zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell