POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 22.05.2021

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 22.05.2021

Streit zwischen ehemaligen Lebensgefährten

Freitag, 21.05.2021, zwischen 22:55 Uhr und 23:00 Uhr: Am späten Freitagabend kam es zwischen ehemaligen Lebensgefährten im Moränenweg in Salzgitter-Fredenberg auf offener Straße zu einem Streit. In dessen Verlauf übergeschoss der Täter die Geschädigte mit einem Getränk. Unbeteiligte Passanten versuchten im Anschluss den Streit zu schlichten. Der Täter schlug daraufhin einen Streitschlichter mit einer Getränkedose in das Gesicht. Das Opfer wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung in das Klinikum Salzgitter-Lebenstedt verbracht. Gegen den 23-Jährigen Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet.

Verkehrskontrolle Kattowitzer Straße

Freitag, 21.05.2021, 15:25 Uhr:

Am Freitagnachmittag wurde die Kattowitzer Straße durch zwei Polizeibeamte der Polizei Salzgitter fußläufig bestreift. Diesen fiel dabei der Führer eines E-Scooter auf, welcher an seinem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Nach einer fußläufigen Verfolgung, konnte der Fahrzeugführer letztlich angehalten und kontrolliert werden. Den Polizeibeamten konnte er jedoch weder einen gültigen Versicherungsschutz, noch Dokumente über den technischen Zustand des E-Scooter vorlegen. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet, das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht Schillerstraße

Freitag, 21.05.2021, zwischen 06:47 Uhr und 12:50 Uhr: Am Freitagvormittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz des Rathauses der Stadt Salzgitter in der Schillerstraße. Dabei entstanden Kratzer und eine Delle an der Beifahrertür des geschädigten Pkw. Der Verursacher entfernte sich von dem Verkehrsunfallort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich unter: 05341-1897-0 zu melden.

