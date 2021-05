Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/PEine/Wolfenbüttel vom 21.05.2021 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Einbruch in eine Schule

Salzgitter, Bad, Friedenstraße, 19.05.2021, 00:15 Uhr

Mittwochnacht gegen 00:15 Uhr hörten Beamte des PK Salzgitter-Bad wie in der Nähe eine Glasscheibe zerbrach. Die Beamten vermuteten die nahegelende Schule und begaben sich sofort dort hin. Dort stellten sie zwei Personen fest. Nachdem die Täter die Beamten bemerkt hatten, versuchten diese zu flüchten. Ein Täter konnte vor Ort von der Polizei gestellt werden, der zweite Täter konnte zunächst unerkannt entkommen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten die Beamten auch die Identität des zweiten Täters feststellen. Die Täter hatten ein Fenster im Untergeschoss der Schule beschädigt, um so in das innere der Schule zu gelangen. Die Täter entwendeten mehrere Elektronikartikel, die sie aber auf ihrer Flucht zurückließen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 850 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Salzgitter, Albrecht-Schweitzer-Straße, 20.05.2021, 19.30 Uhr

Gestern Abend stellten Beamte der Polizei Salzgitter auf der Alber-Schweitzer-Straße den 31 Jahre alten Fahrer eines Pkw fest. In einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Daher veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol nach Diebstahl eines Fahrrades

Burgdorf, Westerlinde, K57, 20.05.2021, 09:30 Uhr

Ein Zeuge meldete der Polizei ein Fahrradfahrer, der vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol fahren würde. Auf der K57 konnten die Beamten den 35 Jahre alten Fahrer antreffen. Die Vermutung, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde durch einen Atemalkoholtest bestätigt. Dieser ergab 2,06 Promille. Daher veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe. Während der Sachverhaltsaufnahme gab der Mann an, dass ihm das Fahrrad nicht gehören würde. Dieses hätte er einen Tag zuvor am Bahnhof in Baddeckenstedt entwendet. Als Tatzeitraum nannte der Mann die Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des Fahrrades. Dieser wird gebeten sich unter 05345/ 928690 sich bei der Polizei in Baddeckenstedt zu melden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls und wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol ein.

