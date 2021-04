Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: A 61 nach Verkehrsunfall eine Stunde voll gesperrt

Koblenz (ots)

Am Montagabend befuhr gegen 23:15 Uhr eine 37-jährige PKW-Fahrerin mit ihren drei und ein Jahr alten Kleinkindern die A61 aus Richtung Koblenz in Fahrtrichtung Mainz. Zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Emmelshausen verlor die Fahrerin aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß gegen die rechte Seitenschutzplanke. Von dort schleuderte das Fahrzeug zurück und blieb auf dem linken von drei Fahrstreifen total beschädigt stehen. Die äußerlich unverletzte Fahrerin und ihre Kinder wurden wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Koblenz gebracht. An dem PKW entstand Totalschaden. Für die Unfallaufnahme, Reinigung der Fahrbahn von Betriebsstoffen und Beseitigung von Trümmerteilen musste die Autobahn in diesem Bereich für eine Stunde voll gesperrt werden.

