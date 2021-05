Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 21.05.2021 für den LK Peine

Peine (ots)

Diebstahl

Peine, Vechelde, An der Feuerwache, 19.05.2021 17:00 Uhr bis 20.05.2021 07:00 Uhr

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen kam es einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Straße "An der Feuerwache". Ein zurzeit unbekannter Täter gelang unbefugt in das Firmengebäude ein. Augenscheinlich durchsuchte der Täter anschließend mehrere Räume. Ob etwas entwendet worden ist, ist zurzeit nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Brand eines Einfamilienhauses

Peine, Oberg, Querstraße, 21.05.2021, 02:00 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Querstraße in Brand. Der Nachbar, welcher das Feuer entdeckt, weckt die Bewohner. Dadurch konnten sich die Bewohner unverletzt nach draußen begeben. Hinweise auf eine Brandstiftung konnte die Polizei vor Ort nicht erlangen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell