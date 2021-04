Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Glätteunfall

Hagen (ots)

Zwei Personen verletzten sich am Dienstag (06.04.2021) bei einem Autounfall auf dem Wolfskuhler Weg. Gegen 07.15 Uhr geriet ein 19-Jähriger mit seinem Golf in der Kurve zwischen dem Wolfskuhler Weg und der Tückingstraße ins Rutschen. Nach bisherigen Ermittlungen steuerte das Auto geradewegs auf einen neben der Fahrbahn befindlichen Seitenpfosten zu. Der Hagener wich in den Gegenverkehr aus und stieß dabei mit dem Touran eines 63-jährigen Dortmunders zusammen. Ein 37-Jähriger mit seinem Mercedes befand sich unmittelbar hinter dem Touran und rutschte seitlich in das Auto. Die beiden VW-Fahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und kamen mit Rettungswagen in Hagener Krankenhäuser. Alle drei Autos waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro. (arn)

