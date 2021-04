Polizei Hagen

POL-HA: Dienstkater Amadeus - Auflösung des Aprilscherzes

Hagen (ots)

Bei der am vergangenen Donnerstag (01.04.2021) veröffentlichten Meldung zu dem "Dienstkater Amadeus" handelte es sich um einen Aprilscherz. Die Polizei Hagen hat es sich in diesen Zeiten erlaubt, für ein Lächeln beim Lesen der Meldung zu sorgen. Die Diensthunde bleiben jedoch vorerst die einzigen vierbeinigen Kollegen in Hagen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell