POL-HA: Streit um Maskentrageweise in der Innenstadt eskaliert

Am Samstag (03.04.2021) eskalierte in der Innenstadt ein Streit zwischen einer 38-jährigen Frau und einem 52-jährigen Mann über die Trageweise der Schutzmaske. Die Personen standen gegen 13.15 Uhr in der Warteschlange vor einem Geschäft in der Elberfelder Straße. Der Hagener forderte die 38-Jährige mehrfach dazu auf, ihre Mund-Nasen-Bedeckung richtig zu tragen. Diese sei beim Sprechen immer verrutscht. Als der Mann zu seinem Handy griff und die Hagenerin fotografierte, eskalierte die Situation und es kam zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten. Bei diesen verletzte sich die Frau leicht und das Mobiltelefon ihrer 16-jährigen Tochter ging zu Bruch. Eine weitere Zeugin trennte die streitenden Parteien bis zum Eintreffen der Polizeibeamten. Sie leiteten gegen den Mann und die Frau Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung ein. (sen)

